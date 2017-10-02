В Нижнем Новгороде началась вторая волна эвакуаций из-за звонков о бомбах

Десятки тысяч человек эвакуированы в Нижнем Новгороде из-за телефонных сообщений об угрозе взрыва. Трансляцию второй волны массовой эвакуации в городе в прямом эфире ведет NN.ru.

По данным издания, эвакуация затронула не менее 26 нижегородских школ, здания в Нижегородском кремле, областную и городскую администрации, министерство финансов, здание законодательного собрания. Также поступил звонок о минировании Московского вокзала. Отменена посадка на два поезда: «Ласточка» до столицы и Уфа — Санкт-Петербург.

«В школах рассказывают о том, что они вынуждены ждать, когда к ним приедут МЧС, полиция и кинологи. Очень много вызовов, людей и техники не хватает», — сообщает портал. Из одних школ детей отправили домой, из других — отвезли в ближайшие торговые центры.

11 сентября телефонные террористы активизировались более чем в 100 городах России, в том числе и Нижнем Новгороде. По данным РИА Новости, были эвакуированы свыше полумиллиона россиян. NN.ru опубликовал запросы в пресс-службу полиции Нижнего Новгорода с вопросами о том, насколько угроза взрыва реальна и какие меры безопасности приняты. Ответа редакция пока не получила.