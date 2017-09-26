ФСБ ответила на слухи об установлении организатора телефонной атаки на Россию

ФСБ России опровергла сообщения СМИ об установлении организатора серии анонимных звонков об угрозе взрывов. Об этом РИА Новости во вторник, 26 сентября, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые ее тиражируют», — отметили в ЦОС.

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Ранее в этот день на странице паблика Mash во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что спецслужбы установили организатора телефонной атаки на Россию. Им якобы оказался боевик «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; группировка запрещена в России) 28-летний Альберт Абрамов. Отмечается, что он присоединился к ИГ в прошлом году, участвовал в боевых действиях, но «недавно сменил тактику и начал методично звонить в российскую полицию».

В Telegram-канале Mash указывается, что до того, как уехать в Сирию, Абрамов жил в Ставропольском крае.

До этого источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами минирования «инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с (...) ИГИЛ, а также другими организациями». При этом ряд непосредственных исполнителей уже установлен, их объявят в международный розыск.

В сентябре в правоохранительные органы страны поступило множество звонков от телефонных террористов. Сообщения о минировании касались торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц, школ. По некоторым данным, за прошедшие две недели более чем в 100 городах России были эвакуированы почти полмиллиона человек.