СМИ сообщили об эвакуации столичных префектур и управ из-за угроз взрывов

Правоохранительные органы эвакуировали более 600 человек из девяти управ, префектур и офисного здания в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом в понедельник, 18 сентября, источник в силовых структурах сообщил ТАСС.

«Оперативные службы проверяют после поступивших анонимных звонков в Москве пять префектур, три управы районов, офисное здание. На время проверки эвакуированы более 600 человек», — сказал он.

В частности, речь идет об эвакуации из здания префектуры Юго-западного административного округа на Севастопольском проспекте, из управы по району Коптево на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также из здания префектуры Западного административного округа (улица Ивана Франко, дом 12)

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18 сентября стало известно, что оперативные службы проверили все торговые центры в Москве, о «минировании» которых сообщили телефонные террористы. При этом ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Всего были «заминированы», по уточненным данным, 11 торговых центров — МЕГА и IKEA Теплый стан», Ашан, МЕГА и IKEA Химки, ТЦ «Рио», ТЦ «Охотный ряд», ТЦ «Вегас», ТРЦ «Океания», ТЦ «Хорошо», ТЦ «Москворечье». В общей сложности из зданий эвакуировали около восьми тысяч человек.

По России на прошедшей неделе прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, были эвакуированы десятки тысяч человек в ряде городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

В частности, в столице эвакуировали 16 школ. Кроме того, неизвестные сообщали об угрозах взрывов на вокзалах, в административных зданиях, ТЦ и жилых домах.

14 сентября стало известно, что по уголовным делам, которые были возбуждены после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые. Ими оказались подростки, выступившие в качестве подражателей.