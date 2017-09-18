Силовые структуры
 

СМИ сообщили об эвакуации столичных префектур и управ из-за угроз взрывов

Перейти в «Мою Ленту»

Правоохранительные органы эвакуировали более 600 человек из девяти управ, префектур и офисного здания в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом в понедельник, 18 сентября, источник в силовых структурах сообщил ТАСС.

«Оперативные службы проверяют после поступивших анонимных звонков в Москве пять префектур, три управы районов, офисное здание. На время проверки эвакуированы более 600 человек», — сказал он.

В частности, речь идет об эвакуации из здания префектуры Юго-западного административного округа на Севастопольском проспекте, из управы по району Коптево на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также из здания префектуры Западного административного округа (улица Ивана Франко, дом 12)

18 сентября стало известно, что оперативные службы проверили все торговые центры в Москве, о «минировании» которых сообщили телефонные террористы. При этом ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Всего были «заминированы», по уточненным данным, 11 торговых центров — МЕГА и IKEA Теплый стан», Ашан, МЕГА и IKEA Химки, ТЦ «Рио», ТЦ «Охотный ряд», ТЦ «Вегас», ТРЦ «Океания», ТЦ «Хорошо», ТЦ «Москворечье». В общей сложности из зданий эвакуировали около восьми тысяч человек.

По России на прошедшей неделе прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, были эвакуированы десятки тысяч человек в ряде городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

В частности, в столице эвакуировали 16 школ. Кроме того, неизвестные сообщали об угрозах взрывов на вокзалах, в административных зданиях, ТЦ и жилых домах.

14 сентября стало известно, что по уголовным делам, которые были возбуждены после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые. Ими оказались подростки, выступившие в качестве подражателей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В московских торговых центрах провели эвакуацию из-за звонков о минировании
В торговых центрах Петербурга началась эвакуация из-за звонков о бомбах
В 16 московских школах началась эвакуация из-за угроз взрывов
По делам о телефонном терроризме задержаны подростки-подражатели
Последние новости
Бурджанадзе заявила о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили
Торрент-трекер тайно использовал чужие компьютеры для добычи криптовалюты
Жена Караченцова опровергла сообщения об ухудшении здоровья актера
Донор спермы встретился с 19 биологическими детьми
Одобрен график выходных и праздничных дней на 2018 год
Раскрыта главная причина неизбежного старения
Дефицит бюджета России составит 1,3 триллиона рублей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0116 сентября

Сел за «Кресты»

Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
11:04Сегодня

Террористки из Ростова-на-Дону получили длительные сроки лишения свободы

12:34Сегодня

Армянин привез из Ашхабада в подарок жене ювелирные украшения и был задержан

12:4215 сентября

СК спустя пять лет вернул Яшину 12 тысяч долларов

Силовые структуры00:09Сегодня

Первый парень на селе

Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
11:48Сегодня

Первого замначальника тульского УФСИН задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей

10:49Сегодня

Глава СК поручил проверить сообщения о похищениях людей в Подмосковье

18:4114 сентября

В деле страдающего диабетом замглавы ФСИН нашли растрату при закупке сахара

Силовые структуры00:0114 сентября

Преждевременная эвакуация

Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
10:44Сегодня

Задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков из Европы в фурах с овощами

10:1316 сентября

Полиция возбудила дело по факту нападения с трубой на соратника Навального

14:1614 сентября

Собака принесла в бурятское село ногу предполагаемого убийцы

Россия
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Одобрен график выходных и праздничных дней на 2018 год
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Автомобилист побил монтировкой велосипедиста в Москве
Песков связал будущее инициативы по миротворцам с позицией Украины и США
Полиция заинтересовалась записью избиения пермской школьницы подростками
Все материалы
Мир
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Француз застрелил внука на охоте
Глава немецкого МИД отказался считать Ким Чен Ына безумцем
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Российские дипломаты прояснили судьбу давшего задний ход эмиграции гея
В Гоа запретят распивать алкоголь в общественных местах
Все материалы
Бывший СССР
На рідну мову
Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей
В СБУ рассказали о снабжавшем Россию украинскими секретами ученом
На Украине раскрыли подробности самоубийств ветеранов АТО
В Латвии заявили о приближении к границам страны трех военных кораблей России
Порошенко пообещал сделать Крым неподъемным бременем для России
В Киеве рассказали об упавшем в Донбассе российском беспилотнике
Чиновникам Латвии посоветовали подозревать приветливых иностранцев в шпионаже
Все материалы
Финансы
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Минфин предложил разрешить регионам снижать налог на прибыль для бизнеса
Дефицит бюджета России составит 1,3 триллиона рублей
Силуанов рассказал о причинах индексации акциза на топливо
Украинский бизнесмен собрался купить «дочку» «Сбербанка»
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
«Роснефть» вложится в газопроводы в Иракском Курдистане
Mitsubishi в полтора раза увеличит штат завода в Калуге
«Дочка» Siemens вступила в дело о поставке турбин в Крым
«Газпром» договорился с Хорватией о поставках газа на 10 лет вперед
Все материалы
Силовые структуры
Сел за «Кресты»
Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
Первый парень на селе
Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
Преждевременная эвакуация
Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
Армянин привез из Ашхабада в подарок жене ювелирные украшения и был задержан
Первого замначальника тульского УФСИН задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей
Глава СК поручил проверить сообщения о похищениях людей в Подмосковье
Задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков из Европы в фурах с овощами
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Космический пельмень
Раскрывшая тайны Сатурна миссия закончится катастрофой
Назван самый вероятный конец человеческой цивилизации
Российский реактивный танк Т-80 показали на видео
Найдена могила предполагаемого Джека Потрошителя
Названа оптимальная продолжительность секса
Все материалы
Спорт
LAS VEGAS, NV - SEPTEMBER 16: (L-R) Gennady Golovkin throws a punch at Canelo Alvarez during their WBC, WBA and IBF middleweight championionship bout at T-Mobile Arena on September 16, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Al Bello/Getty Images)Полное ГГГ
Лучший бой года стал самым скандальным
Российскую дзюдоистку дисквалифицировали за выпавший из кимоно телефон
Тренер «Спартака» обвинил игроков в намеренной сдаче матча
Шарапова написала о расставании с баскетболистом из-за богатства и славы
Игроки ПСЖ устроили конфликт перед выполнением штрафного удара
Слепцова рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП чемпионки ОИ по биатлону
Сборная Словении впервые выиграла Евробаскет
Все материалы
Культура
Сладкая ложь
Кольбер, Кидман, Лора Дерн: главные герои 69-й церемонии вручения «Эмми»
«Случайный секс остается запретной темой»
Роль беспорядочных связей в судьбе человечества
Выезд, дорого
Он заставлял супермоделей сидеть на бананах и гладить котов
Актер Караченцов экстренно госпитализирован в Москве
Жена Караченцова опровергла сообщения об ухудшении здоровья актера
Собравшийся на рэп-баттл депутат потребовал у Милонова извиниться перед Гнойным
Раскрыты подробности смерти Зураба Соткилавы
Все материалы
Интернет и СМИ
В зверских условиях
Дикие животные попадают в нелепые ситуации не реже людей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Соловьиный помет Урганта и главный провал iPhone X
Над чем всю неделю смеялся интернет
Девочке пригрозили судом за отправку откровенных фото педофилу
Воля и Харламов снялись в гей-версии клипа Бузовой
Нагиев прокомментировал информацию об «уходе в декрет»
Журналист три минуты обсуждал свою любовь к «сиськам» в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Пуля не дура
В Вене поторгуются за меч африканского палача и шашку русского
Итальянцы втиснули две ванны в надувной катер
Выйди на улицу голой
Рианна в окружении фриков на Нью-Йоркской неделе моды
Жителям Чечни предложили титановые Nokia 3310
«Голые» свитера за две тысячи долларов раскупили в рекордный срок
Джиджи Хадид попробовала себя в роли дизайнера украшений
Российская яхтенная школа испытала в море новую коллекцию Superdry
Все материалы
Путешествия
Хиппи коммунизма
Наследие ГДР — новая столица европейских тусовщиков
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Новый российский лоукостер откроет новые маршруты
Россиянин добрался из Калининграда до Владивостока на велосипеде
В Госдуме предложили наказывать авиакомпании за овербукинг
В Москву прилетел первый за 17 лет регулярный рейс из Ирака
Все материалы
Из жизни
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Умерла старейшая жительница планеты
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Редкий белый ягуар попал в объектив автоматической камеры
Коала проехала 16 километров на оси внедорожника
Все материалы
Где-то убыло, где-то прибыло
Как гонщики Ferrari проиграли одну из важнейших гонок сезона Формулы-1
Первый тест новой Honda CR-V
Как кроссовер из США будет удивлять россиян и конкурентов
Заткнитесь и возьмите наши деньги
Новинки Франкфурта с большим клиренсом, которые мы хотим видеть в России
Зачем и как дорого владеть машиной размером с рюкзак
Длительный тест Smart fortwo и fortwo Brabus
Самодельный трайк разогнали до 261 км/ч за пять секунд
«АвтоВАЗ» сделает внедорожный седан Vesta
На артиллерийской позиции времен Второй мировой войны откопали спорткар
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы