Силовые структуры
 

По делам о телефонном терроризме задержаны подростки-подражатели

Перейти в «Мою Ленту»

По уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые — выступившие в качестве подражателей подростки, которые после сообщений в СМИ и соцсетях о минированиях решили этот опыт повторить. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, вычислить их удалось относительно легко, так как в отличие от организаторов акции они использовали обычные телефоны. В частности, в среду, 13 сентября, в подмосковном Волоколамске был задержан 17-летний местный житель, «заминировавший» по телефону Дворец спорта. В отношении него возбуждено уголовное дело.

13 сентября правоохранительные органы Москвы получили 33 сообщения о заложенных взрывных устройствах. Неизвестные сообщали о заминировании Курского, Киевского и Казанского вокзалов, аэропорта Шереметьево, 22 торгово-развлекательных центров, а также несколько вузов и Красной площади.

14 сентября в столице из-за анонимных звонков об угрозах взрывов эвакуировали 16 школ. В правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило девять сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Кроме того, случаи массового «телефонного терроризма» в течение последних дней также зафиксированы в Челябинске, Омске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Екатеринбурге, Перми, Ставрополе, Брянске, Омске и Новосибирске. Сотрудники экстренных служб эвакуировали школы и вузы, торговые центры, административные здания, а также различные транспортные объекты.

При этом ни одна из угроз якобы минирования зданий не подтвердилась.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подростки подражали «телефонным террористам»
В массовом телефонном терроризме в России обвинили ИГ
В 16 московских школах началась эвакуация из-за угроз взрывов
В торговых центрах Петербурга началась эвакуация из-за звонков о бомбах
Последние новости
На Украине назвали причины углубления дна Азовского моря
По делам о телефонном терроризме задержаны подростки-подражатели
«Локомотив» стартовал в еврокубках с ничьей в Дании
США внесли две украинские авиакомпании в список санкций
Оксимирон назвал дату рэп-баттла с американцем Dizaster в Лос-Анджелесе
Замглавы ФСИН Коршунова арестовали по делу о растрате
Адвокат Новиков с битой набросился на активиста из-за фото Немцова
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

Преждевременная эвакуация

Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
18:41Сегодня

В деле страдающего диабетом замглавы ФСИН нашли растрату при закупке сахара

14:16Сегодня

Собака принесла в бурятское село ногу предполагаемого убийцы

20:27Сегодня

Замглавы ФСИН Коршунова арестовали по делу о растрате

Силовые структуры00:0613 сентября

Настрелял на пожизненное

Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
20:13Сегодня

Мужчина довел друга до суицида из-за убийства 19-летней давности

12:58Сегодня

Обвиняемый в краже у артистов цирка во главе с Запашным предстанет перед судом

19:24Сегодня

Попытавшийся покончить с собой в Белгороде мужчина умер в больнице

Силовые структуры00:0411 сентября
Фото с места происшествия

Бойцы «Христианского государства»

Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
18:50Сегодня

Девятикласснику из Ивантеевки предъявили обвинения за стрельбу в школе

11:03Сегодня

Предполагаемого серийного педофила-насильника задержали в Красноярске

18:47Сегодня

Следователи проверят ФОК в Нахабино после критических публикаций

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Владимир Путин и Алмазбек АтамбаевГости-противники
На «даче» у Путина разминулись непримиримые враги
Власти Москвы отказались считать вандализмом погромы в «Зарядье»
Адвокат Новиков с битой набросился на активиста из-за фото Немцова
Яму на омской дороге засыпали картошкой
Программы капремонта домов и подъездов в Подмосковье сочли успешными
Сергей УдальцовГотовьтесь, пацаны
Сергей Удальцов посидел, отдохнул и вновь взялся за старое
Все материалы
Мир
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
США внесли две украинские авиакомпании в список санкций
Тиллерсон вспомнил о поездках в Москву в 1990-х
Госдеп пожаловался на ликвидацию парковок возле американских консульств в России
Полсотни людей погибло при двойном теракте в Ираке
Клинтон захотела упразднить помешавшую ей коллегию выборщиков
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian President Petro Poroshenko, left, and European Council President Donald Tusk walk between the EU and Ukrainian flagsДурные ассоциации
Кто выиграл от сближения Украины с Евросоюзом
Мэр Днепропетровска сравнил Саакашвили и его сторонников с цирком животных
На Украине назвали причины углубления дна Азовского моря
В Казахстане неизвестные осквернили памятник советским воинам
Депутат Рады выставил на продажу свой особняк в Крыму
Киев решил углубить Азовское море
Гопак стал национальным видом спорта на Украине
Все материалы
Финансы
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
Закрытие банка «Югра» ударило по населению
И снова опустили
Почему россиянам стоит забыть о пенсиях
Зарплаты женщин в России оказались на четверть меньше мужских
Рост задолженности россиян ускорился почти на четверть
Набиуллина сравнила биткоин с финансовыми пирамидами
Украина выплатит 29 миллиардов долларов внешнего долга до 2023 года
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Арбитраж признал банкротом Carlo Pazolini
ФАС заинтересовалась рекламой мужского клуба
Россия помирилась с ExxonMobil
Станислав Пушпур возглавил pr-агентство «Тайный Советник»
Все материалы
Силовые структуры
Преждевременная эвакуация
Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
Настрелял на пожизненное
Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
По делам о телефонном терроризме задержаны подростки-подражатели
Замглавы ФСИН Коршунова арестовали по делу о растрате
Мужчина довел друга до суицида из-за убийства 19-летней давности
Попытавшийся покончить с собой в Белгороде мужчина умер в больнице
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Без черенка
«Убийца» iPhone оказался лопатой со стилусом
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Apple оправдалась за главный провал на презентации iPhone X
Названа настоящая причина возникновения кариеса
Илон Маск назвал дату презентации беспилотной электрофуры Tesla
Конструктор раскрыл преимущества нового российского ПЗРК
Все материалы
Спорт
Даниил КвятКвят, Квят, Квят
Единственного российского пилота «Формулы-1» ненавидят соперники и боссы
«Локомотив» стартовал в еврокубках с ничьей в Дании
Шарапова назвала причины употребления мельдония
Баклан станет символом «Крестовского»
В ОКР отреагировали на сообщения о попытках отстранить россиян от ОИ
Ведущие пообщались с 205-сантиметровой российской баскетболисткой на стремянках
The Guardian сообщила о новой попытке отстранить россиян от ОИ-2018
Все материалы
Культура
А убийца — садовник
Почему Агата Кристи, Шекспир и Конан Дойл обвиняли в убийствах невиновных
Главные сериалы осени
Финчер, Содерберг, Спайк Ли: чьи телепроекты смотреть с сентября по ноябрь
XXX-файлы
«Глубокая глотка» и эстетика порно в красочных постерах прошлого
Писательница Амели Нотомб подала в суд на домогавшуюся ее поклонницу
Оксимирон назвал дату рэп-баттла с американцем Dizaster в Лос-Анджелесе
Певец Андреа Бочелли попал в больницу после падения с лошади
Робот впервые подирижировал симфоническим оркестром
Все материалы
Интернет и СМИ
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
В сети посмеялись над решением Киева углубить Азовское море
В России заблокировали сайт с компроматом на чиновников и бизнесменов
Избивавшим своих детей американским блогерам дали условный срок
Панчи Ивана Урганта сравнили с «хиппованием вашей бабушки»
Друзей в соцсетях назвали опасными для здоровья
Все материалы
Ценности
Алена Ефимова«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»
Что мучает татуировщиков в России
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Алан Уттенховен«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»
Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать
Маколей Калкин снялся в короткометражке Kenzo
Jimmy Choo предложил клиентам персонализировать туфли
Марка adidas выпустила кроссовки специально для москвичей
Новым амбассадором Michael Kors стала популярная китайская актриса
Все материалы
Путешествия
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
Найден самый невезучий в мире путешественник
В Дубае появится плавучая Венеция
Российского туриста нашли повешенным в Анталье
Китайские туристы отправились на отдых на Вестерос
Треть российских туристов проведет осенний отпуск в Турции
Все материалы
Из жизни
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Умерла старейшая в мире панда
Десятки молодых моржей погибли в давке на Аляске
Фрагмент 130-тонного сгустка жира из лондонской канализации купит музей
Спасение антилопы от крокодила сняли на видео
Все материалы
Главные премьеры Франкфуртского автосалона
Самые важные новинки главного европейского моторшоу. Часть 2
Концепты Франкфуртского моторшоу
Самые интересные и необычные прототипы автосалона
Новинки Франкфуртского автосалона
Самые важные премьеры главного европейского моторшоу. Часть 1
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
В BMW назвали пикап «Мерседеса» ужасным
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил первый тюнинг
С гигантской стоянки в США угнали выкупленные из-за «дизельгейта» машины
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы