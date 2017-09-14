В массовом телефонном терроризме в России обвинили ИГ

Волны анонимных звонков с угрозами минирования, которые за последние несколько дней прокатились по различным регионам России, инициированы из-за рубежа лицами, связанными с запрещенным в РФ «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительными органами оперативно проведены мероприятия по обеспечению безопасности граждан. В результате осмотров объектов угроз средств террора не обнаружено. В результате немедленно начатых оперативно-разыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России МТО ИГИЛ, а также другими организациями», — сказал он.

Ряд непосредственных исполнителей «телефонного терроризма» уже установлен. Они находятся за рубежом. После выполнения необходимых процедур их объявят в международный розыск, заверяет источник агентства.

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13 сентября правоохранительные органы Москвы получили 33 сообщения о заложенных взрывных устройствах. Неизвестные сообщали, что заминированы Курский, Киевский и Казанский вокзалы, аэропорт Шереметьево, 22 торгово-развлекательных центра, а также несколько вузов и Красная площадь.

14 сентября в Москве из-за анонимных звонков об угрозах взрывов эвакуировали 16 школ. В то же время в правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило девять сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Одновременно с этим случаи массового «телефонного терроризма» в течение последних дней также были зафиксированы в Челябинске, Омске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Екатеринбурге, Перми, Ставрополе, Брянске, Омске и Новосибирске. Сотрудники экстренных служб эвакуировали школы и вузы, торговые центры, административные здания, а также различные транспортные объекты.

Ни одна из угроз якобы минирования зданий не подтвердилась.

