В московских торговых центрах провели эвакуацию из-за звонков о «минировании»

В торговых центрах и крупных магазинах Москвы и Подмосковья проводится эвакуация из-за сообщений о минировании. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

В частности, волна «телефонного терроризма» затронула ТЦ «Охотный ряд», «Хорошо», «РИО», «Мега-Теплый Стан» и «Океания», а также магазин IKEA в Химках.

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По словам собеседника агентства, службы города уже прибыли на места вызовов.

На прошедшей неделе по России прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, в результате были эвакуированы десятки тысяч человек в ряде городов, включая Москву и Санкт-Петербург. В частности, в столице эвакуировали 16 школ. Также неизвестные сообщали об угрозах взрывов на вокзалах, в административных зданиях, ТЦ и жилых домах.

14 сентября стало известно, что по уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые — подростки, выступившие в качестве подражателей.