Волна телефонного терроризма добралась до Казани

В Казани начали поступать анонимные звонки о минировании общественных объектов. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в местных экстренных службах.

Речь идет о нескольких торговых центрах и гостиницах города. «Проводятся необходимые мероприятия», — добавил собеседник агентства.

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Как пишет газета «Бизнес Online», 16 сентября около 12:00 началась эвакуация посетителей в ТЦ «Кольцо», «Южный» и «Миллениум». Здания оцеплены, там дежурят полицейские, спасатели и медики.

На этой неделе по России прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, в результате были эвакуированы десятки тысяч человек в ряде городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. В частности, в столице эвакуировали 16 школ. Неизвестные также сообщали об угрозах взрывов на вокзалах, в административных зданиях, торговых центрах и жилых домах. 14 сентября стало известно, что по уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые — выступившие в качестве подражателей подростки.