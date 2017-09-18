Все сообщения о минировании ТЦ в Москве оказались ложными

Оперативные службы проверили все торговые центры в Москве, о «минировании» которых сообщили телефонные террористы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Всего были «заминированы», по уточненным данным, 11 торговых центров — МЕГА и IKEA Теплый стан», Ашан, МЕГА и IKEA Химки, ТЦ «Рио», ТЦ «Охотный ряд», ТЦ «Вегас», ТРЦ «Океания», ТЦ «Хорошо!», ТЦ «Москворечье».

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В общей сложности из зданий эвакуированы около 8 тысяч человек.

По России на прошедшей неделе прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, в результате чего были эвакуированы десятки тысяч человек в ряде городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

В частности, в столице эвакуировали 16 школ. Кроме того, неизвестные сообщали об угрозах взрывов на вокзалах, в административных зданиях, ТЦ и жилых домах.

14 сентября стало известно, что по уголовным делам, которые были возбуждены после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые. Ими оказались подростки, выступившие в качестве подражателей.