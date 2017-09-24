Эвакуация людей началась в шести московских торговых центрах

Вновь проводится эвакуация людей в московских торговых центрах. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в воскресенье, 24 сентября.

«Поступили сообщения об угрозах взрыва в шести торговых центрах. Сейчас проверяются "Мега-Химки", ТЦ "Метрополис", ТЦ "Хорошо", ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского, ТЦ "Щука" и ТЦ "Океания" на Кутузовском проспекте», — сказал собеседник агентства. По его словам, на месте работают кинологические службы.

Источник «Интерфакс» сообщил, что из «Океании» выведено около тысячи человек, еще порядка двух тысяч — из «Метрополиса».

Ранее 24 сентября сообщалось об эвакуации нескольких торговых центров и гостиницы в Уфе в связи с анонимными сообщениями об обнаружении бесхозных предметов. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по Башкирии, в результате проверок опасных предметов не найдено. Полиция устанавливает личность звонившего. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что эвакуация проводилась в торговых центрах «Мега», «Радуга-Экспо», «Центральный рынок» и отеле Hilton в Уфе.

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За последние две недели по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов. 21 сентября в Москве из офиса компании «Яндекс» вывели около трех тысяч сотрудников после анонимного звонка с угрозой о заложенной бомбе.

Почти 100 тысяч человек были эвакуированы 19 сентября в 14 российских городах после сообщений о минировании. Всего от действий телефонных террористов пострадали 152 объекта. Информация об угрозах приходила из Москвы, Салехарда, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Астрахани, Воронежа и ряда других городов.