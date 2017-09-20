Из-за телефонных террористов во вторник было эвакуировано 100 тысяч россиян

Почти 100 тысяч человек были эвакуированы во вторник, 19 сентября, в 14 российских городах после анонимных звонков с угрозами «минирования». Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

Он отметил, что всего эвакуация затронула 152 объекта. Информация об угрозах приходила из Москвы, Салехарда, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Астрахани, Воронежа и ряда других городов.

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Во вторник сообщалось, что после анонимных звонков о заложенных бомбах из восьми столичных управ эвакуировали людей. Эвакуация проводилась также в Центральном детском магазине и торгово-развлекательном центре «Гагаринский». Вечером вторника была закрыта станция метро «Китай-город».

В правоохранительные органы страны на прошлой и на этой неделе поступило множество звонков от телефонных террористов. Сообщения о минировании касались торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц, школ. В частности, 18 сентября в Москве были эвакуированы ТЦ «Атриум», «Европейский» и «Метрополис», а также девять управ, префектур и офисное здание.