В Москве эвакуировали восемь управ и ЦДМ из-за угрозы взрыва

Из восьми столичных управ эвакуировали людей после анонимных звонков о заложенных бомбах. Об этом агентству «Москва» во вторник, 19 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Поступили анонимные звонки о том, что в управах районов Люблино, Внуково, Басманный, Богородское, Кузьминки, Нагорный, Солнцево и Лефортово заложены взрывные устройства. Из каждого здания выведены от 50 до 250 человек», — рассказал он.

На место для проверки выехали городские службы. Дальнейшая информация уточняется.

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В то же время источник в экстренных службах сообщил агентству, что эвакуация проводилась также в Центральном детском магазине и торгово-развлекательном центре «Гагаринский». «После анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах из Центрального детского магазина эвакуировали тысячу человек, из ТРЦ "Гагаринский" — 6,5 тысячи человек. Здания оцеплены, ожидается прибытие кинологов», — отметил он.

В правоохранительные органы страны на прошлой и на этой неделе поступило множество звонков от телефонных террористов. Сообщения о минировании касались торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц, школ. В частности, 18 сентября в Москве были эвакуированы ТЦ «Атриум», «Европейский» и «Метрополис», а также девять управ, префектур и офисное здание.