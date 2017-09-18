Посетителей трех торговых центров в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Столичные торговые центры «Атриум», «Европейский» и «Метрополис» эвакуированы после анонимного звонка. Как сообщает АГН «Москва», неизвестный по телефону предупредил об угрозе взрыва в данных объектах.

В частности, из ТЦ «Метрополис» выведены более двух тысяч человек.

Также мишенью телефонного террориста стал один из магазинов сети «Магнит». Он не назвал адрес объекта, полиция начала проверку зданий, в которых расположены торговые точки, уточняет «Интерфакс».

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Ранее 18 сентября правоохранительные органы эвакуировали более 600 человек из девяти управ, префектур и офисного здания в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. В частности, речь идет о префектуре Юго-Западного административного округа на Севастопольском проспекте, управе по району Коптево на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также о префектуре Западного административного округа (улица Ивана Франко, дом 12).

17 сентября волна «телефонного терроризма» затронула ТЦ «Охотный Ряд», «Хорошо», «РИО», «Мега-Теплый Стан» и «Океания», а также магазин IKEA в Химках.

14 сентября стало известно, что по уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые — подростки, выступившие в качестве подражателей.