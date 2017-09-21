Штаб-квартиру «Яндекса» эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Москве сотрудников компании «Яндекс» эвакуировали из офиса после анонимного звонка с угрозой о заложенной бомбе. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, уточнив, что сотрудникам было объявлено об учебной тревоге.

Звонок поступил около 16:30 мск, указанный адрес — улица Льва Толстого, дом 16. Там расположена штаб-квартира «Яндекса».

По данным ТАСС, в пресс-службе «Яндекса» эвакуацию сотрудников объяснили срабатыванием пожарной сигнализации. Из здания выведены около трех тысяч человек, на месте дежурят пожарные, спасатели, машины скорой помощи и сотрудники полиции.

По информации агентства, в течение 21 сентября в Москве поступали звонки с предупреждениями о минировании ГМИИ им. Пушкина, музея-панорамы «Бородинская битва», Дарвиновского музея, музея «Московский транспорт», а также кинононцерна «Мосфильм». Все угрозы оказались ложными.

Ранее 21 сентября московский офис «Яндекса» посетил президент России Владимир Путин. Это первый визит главы государства в штаб-квартиру компании.