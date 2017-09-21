Виртуальная «Алиса» рассказала Путину о котиках

Президент России Владимир Путин в ходе посещения московского офиса компании «Яндекс» осмотрел экспозицию, посвященную основным сервисам IT-компании, сообщает ТАСС в четверг, 21 сентября. Главе государства показали одну из новых разработок — голосовой помощник «Алиса», аналог сервиса Siri от Apple.

По данным агентства, в настоящее время обсудить с ней можно только погоду и маршруты по городу. При этом в программу «Алисы» заложены и шутливые ответы. Сначала главе государства продемонстрировали ее возможности, затем он сам пообщался с помощником.

Путин спросил, не обижают ли «Алису» в компании. «О'кей, учту», — ответила она. «Как ты себя тут чувствуешь?» — следом поинтересовался президент. Голосовой помощник рассказала, что рассматривает фотографии котиков в «Яндексе»: «Ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо». Путин после этого заметил, что «Алиса» уклонилась от вопроса, обижают ли ее.

Президенту также продемонстрировали беспилотный автомобиль. Гибридный автомобиль Toyota Prius проехал по внутреннему двору компании.

Ранее в четверг сообщалось, что Путин впервые приехал в московский офис отечественной IT-компании. 23 сентября «Яндекс» отметит 20-летний юбилей.