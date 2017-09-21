Россия
 

Виртуальная «Алиса» рассказала Путину о котиках

Перейти в «Мою Ленту»

Президент России Владимир Путин в ходе посещения московского офиса компании «Яндекс» осмотрел экспозицию, посвященную основным сервисам IT-компании, сообщает ТАСС в четверг, 21 сентября. Главе государства показали одну из новых разработок — голосовой помощник «Алиса», аналог сервиса Siri от Apple.

По данным агентства, в настоящее время обсудить с ней можно только погоду и маршруты по городу. При этом в программу «Алисы» заложены и шутливые ответы. Сначала главе государства продемонстрировали ее возможности, затем он сам пообщался с помощником.

Путин спросил, не обижают ли «Алису» в компании. «О'кей, учту», — ответила она. «Как ты себя тут чувствуешь?» — следом поинтересовался президент. Голосовой помощник рассказала, что рассматривает фотографии котиков в «Яндексе»: «Ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо». Путин после этого заметил, что «Алиса» уклонилась от вопроса, обижают ли ее.

Президенту также продемонстрировали беспилотный автомобиль. Гибридный автомобиль Toyota Prius проехал по внутреннему двору компании.

Ранее в четверг сообщалось, что Путин впервые приехал в московский офис отечественной IT-компании. 23 сентября «Яндекс» отметит 20-летний юбилей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин впервые приехал в «Яндекс»
Путин рассказал о значении цифровых технологий для развития России
Шувалов рассказал о ночном совещании у «заболевшего цифровой экономикой» Путина
Последние новости
Появилось видео разгона мигрантов у ТЦ «Москва»
СМИ сообщили о случайном убийстве егеря сотрудником полпредства в ЦФО
Будапешт пригрозил Киеву потерей дружбы с Венгрией из-за закона об образовании
Машина Росгвардии сбила ребенка на зебре под Петербургом
Поссорившийся с тренером «Челси» нападающий Коста покинул клуб
Сотрудника «Яндекса» не пустили в офис из-за оскорблений в адрес Путина
Британские истребители опоздали на перехват российских самолетов
Другие материалы рубрики
Россия00:0219 сентября

Тень отца народов

Кто и зачем поднял Сталина из могилы
12:26Сегодня

В Сургуте расследуют нападения собаки на трех детей

17:26Сегодня

Машина Росгвардии сбила ребенка на зебре под Петербургом

15:13Сегодня

Патриарх Кирилл пригрозил пенсией несогласным с ним священникам

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
16:29Сегодня

В горящей гостинице в Ростове-на-Дону нашли два тела

16:31Сегодня

Следователи завели дело о задержках выплат застрявшим в Африке морякам

10:08Сегодня

Минприроды определило самые грязные города России

Россия18:1615 сентября
11 сентября 2017. Волонтеры во время уборки мусора на берегу озера Байкал в рамках ключевой акции всероссийского экологического волонтерского марафона En+ Group "360 минут". Волонтеры очистили от мусора 86 км побережья озера Байкал. Владимир Байкальский/ТАСС

Братство Байкала

Как инициатива сотни добровольцев превратилась в крупнейшее экодвижение
14:35Сегодня

После конфликта мигрантов с охраной ТЦ «Москва» завели два уголовных дела

14:16Сегодня

На автобусах Владивостока появилась антиреклама «Матильды»

12:05Сегодня

Врач из Петербурга пойдет под суд за смерть пациентки после эндоскопии

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Машина Росгвардии сбила ребенка на зебре под Петербургом
Патриарх Кирилл пригрозил пенсией несогласным с ним священникам
В горящей гостинице в Ростове-на-Дону нашли два тела
Следователи завели дело о задержках выплат застрявшим в Африке морякам
После конфликта мигрантов с охраной ТЦ «Москва» завели два уголовных дела
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Власти Дубая пригрозили тюрьмой британцу за средний палец в адрес водителя
Британские истребители опоздали на перехват российских самолетов
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Сторонники независимости Каталонии продолжили массовые манифестации
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Будапешт пригрозил Киеву потерей дружбы с Венгрией из-за закона об образовании
Нападение ос сорвало уроки в одной из школ Таллина
Генштаб Армении выступил против передачи Азербайджану части Карабаха
Украинская вышка на границе с Крымом начала вещание российского радио на Украину
Генерал ВСУ понадеялся на возвращение Донбасса с помощью миротворцев ООН
Лукашенко гарантировал возвращение войск в Россию после учений «Запад-2017»
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Минфин назвал ситуацию в банковском секторе стабильной
Медведев обвинил США в желании похоронить «Северный поток-2»
Гройсман призвал немедленно реформировать пенсионную систему Украины
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Украинский суд подтвердил законность штрафа для российской авиакомпании
Россия согласовала проект по модернизации железных дорог Кубы
В деятельность «ЕвроХима» на Украине вмешалась политика
Прохоров продал журнал «Сноб»
Все материалы
Силовые структуры
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
Полиция начала задержания мигрантов у ТЦ «Москва»
Жена бывшего замглавы Минкульта рассказала о долгах из-за «дела реставраторов»
В полиции заявили о рейде против нелегальной миграции в ТЦ «Москва»
Тверской стрелок попросил заменить ему пожизненный срок на 25 лет колонии
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Лягушка-монстр оказалась способна пожирать динозавров
Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле
Google купила мобильное подразделение HTC за 1,1 миллиарда долларов
Раскрыта причина появления длинных пенисов
Все материалы
Спорт
Эдинсон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Промо матча женской сборной Украины по футболу осудили из-за сексуальных стонов
Поссорившийся с тренером «Челси» нападающий Коста покинул клуб
Фанат ударил футболиста «Карпат» по лицу после поражения команды
Состояние попавшей в ДТП двукратной олимпийской чемпионки Медведцевой улучшилось
Названы сроки нового боя Головкина
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
Все материалы
Культура
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Prophets of Rage выпустили клип с армией зигующих Трампов
Звезду фильма «Клуб "Завтрак"» признали виновным в нападении на сожителя
Лидер Oasis обматерил вынудивших его самостоятельно заваривать чай пиратов
Авторы «Игры престолов» анонсировали еще один спин-офф сериала
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой
Морковку-астронавта сравнили с Брюсом Уиллисом
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Все материалы
Ценности
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
В России в прямом эфире покажут белье из Парижа
К кроссовкам Air Max добавили люксовый штрих
Немцы выпустят десять 900-сильных «Гелендвагенов»
Автомобиль как у Бонда превратили в домашний мини-бар
Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы
Американский дизайнер создала нижнее белье для полных
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Посольство США в Киеве поманило россиян визами
В Китае запустили самый быстрый в мире поезд
Российских туристов в Таиланде арестовали за электронные сигареты
Новый российский перевозчик совершил первый полет
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
В Тель-Авиве экстренно сел самолет с отказавшим двигателем
Все материалы
Из жизни
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Китаянка придумала для Renault летающие машины-пузыри
В России отправят на ремонт почти 90 000 кроссоверов Mitsubishi ASX
Представлен самый маленький кроссовер Volvo
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы