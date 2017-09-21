Путин впервые приехал в «Яндекс»

Президент России Владимир Путин впервые приехал в московский офис отечественной IT-компании «Яндекс», которая в этом году отмечает 20-летний юбилей. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 21 сентября.

По данным агентства, Путину покажут действующий прототип беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением, созданным в компании. Кроме того, президенту продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы Яндекс.Поиск, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта, а также о проектах в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта.

9 июля Путин посетил церемонию открытия международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, где заявил, что широкое внедрение передовых технологий он считает мощным ресурсом для развития страны.

20-летие «Яндекс» отметит 23 сентября.