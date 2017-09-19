ФАС проверит структуру поисковой выдачи Google и «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку Google и «Яндекса» на предмет преимущественного размещения собственных ресурсов при выдаче в поиске в России. Об этом заявила начальник управления связи и информационных технологий ведомства Елена Заева, передает РИА Новости.

«Нам информацию итоговую дали все субъекты рынка буквально несколько дней назад. Google продлевал срок предоставления информации и дал ее совсем недавно. Поэтому мы ее сейчас изучаем», — рассказала представитель ФАС.

В конце июня 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением. Выяснилось, что при поиске товаров в интернете Google отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping.

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Если Google не выполнит предписание, ЕК может наложить на компанию штраф в размере до 5 процентов среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения решения регулятора.

При этом представитель ФАС отметила, что ведомство обратилось с запросом к компаниям без привязки к делу ЕК.

В ноябре 2016 года сообщалось, что ФАС назначила штраф для двух структур, входящих в компанию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, по 500 тысяч рублей для каждой. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что действия Google приводили к запрету на предустановку на мобильные устройства конкурирующих приложений других разработчиков.