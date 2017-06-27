Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать корпорацию Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЕК.

В марте Федеральный суд Чикаго постановил, что поисковик Google нарушает неприкосновенность частной жизни миллионов пользователей сети путем сбора и хранения их биометрических данных. Судья Эдмонд Чанг, сославшись на положения законодательства штата Иллинойс, постановил, что теперь за каждое использование частных фотографий без согласия пользователей корпорация будет выплачивать штраф от одной до пяти тысяч долларов.

В ноябре 2016 года сообщалось, что ФАС назначила штраф для двух структур, входящих в компанию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, по 500 тысяч рублей для каждой.

В сентябре 2015-го ФАС России признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением). Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что действия Google приводили к запрету на предустановку на мобильные устройства конкурирующих приложений других разработчиков.