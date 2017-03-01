Google засудили за нарушение прав миллионов пользователей сети

Федеральный суд Чикаго постановил, что поисковик Google нарушает неприкосновенность частной жизни миллионов пользователей сети путем сбора и хранения их биометрических данных. Об этом сообщает Bloomberg.

Судья Эдмонд Чанг, сославшись на положения законодательства штата Иллинойс, постановил, что теперь за каждое использование частных фотографий без согласия пользователей корпорация будет выплачивать штраф от одной до пяти тысяч долларов. «Если бы Google просто хранил снимки без измерения и сканирования геометрии лица, то никакого нарушения закона бы не было», — заметил Чанг.

Он также отклонил аргументы представителей корпорации, которые утверждали, что закон штата противоречит Конституции США, а Google не может определить, где именно была сделана фотография: в Иллинойсе или в каком-либо другом штате. Представители истцов в ответ заявили, что в соответствии с законом сотрудники интернет-компании должны прекратить использование программного обеспечения для сканирования геометрии лица с загружаемых в Google фотоснимков.

Журналисты Bloomberg подчеркивают, что постановление Чанга создает судебный прецедент, и теперь пользователи смогут использовать это решение в дальнейших разбирательствах.