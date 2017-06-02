Россия
 

Шувалов рассказал о ночном совещании у «заболевшего цифровой экономикой» Путина

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Шувалов
Игорь Шувалов

Президент России Владимир Путин понимает важность высоких технологий и цифровой экономики и очень интересуется этой сферой. Об этом, как передает ТАСС, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чиновник отметил, что недавно было совещание главы государства с министрами, сообщает «Экономика сегодня». «Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим», — отметил Шувалов.

По его словам, Путин понимает, что «значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве».

Первый зампред правительства добавил, что эта повестка продвигается и в рамках Евразийского экономического союза, и Путин постоянно готовится к соответствующим дискуссиям, общается со специалистами. «Сначала лидеры других государств настороженно к этому относились, а теперь понимают, что, да, действительно, в этом ответы на вызовы, нужно просто быть смелее», — отметил Шувалов.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

В конце 2016-го Путин поручил правительству совместно с администрацией президента разработать и утвердить до 1 июня 2017 года программу «Цифровая экономика». В ее рамках должны быть предусмотрены меры «по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ и ее интеграции в пространство цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза».

К 1 июня окончательный вариант документа еще не был готов. Черновой проект содержит девять направлений: регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, система управления, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, «умный город» и цифровое здравоохранение. Источники финансирования программы пока не определены. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, правительство рассматривает возможность направить на финансирование проекта до 100 миллиардов рублей в год.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шувалов: Путин полностью «заболел» цифровой экономикой
В России появится портал по контролю за персональными данными
Путин предложил создать общее пространство «цифровой экономики» в АТР
Последние новости
Шувалов рассказал о ночном совещании у «заболевшего цифровой экономикой» Путина
Лайнер «Вим-Авиа» вылетел в Турцию с 19-часовой задержкой и без части пассажиров
Угонщики с топором вернули москвичу машину после похищения  
Пьяный дебошир сломал рамку металлоискателя в новосибирском аэропорту
МХАТ Горького займется нравственным воспитанием сотрудников СК
Хореографы брали детей в заложники ради платы за бесплатные занятия
Обновление Windows 10 убило устройства пользователей
Другие материалы рубрики
Россия00:12 — Сегодня

Где теперь водку заряжать?

Репортаж с места крушения пирамиды Голода на Новорижском шоссе
05:40 — 1 июня

Алтайские дорожники нанесли разметку поверх мертвой кошки

13:54 — Сегодня

Угонщики с топором вернули москвичу машину после похищения  

14:02 — Сегодня

Глава Минтруда рассказал о вероятности существенного сокращения рабочего дня

Россия00:12 — Сегодня

«Можно нарядиться во что угодно и остаться обычным гопником»

Как зарождалась и развивалась историческая реконструкция в России
13:44 — Сегодня

Хореографы брали детей в заложники ради платы за бесплатные занятия

13:54 — Сегодня

Помощник Путина счел несостоятельным Парижское соглашение по климату без США

01:15 — 1 июня

Отношение россиян к Кадырову улучшилось

Россия00:02 — 25 мая

«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»

Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
13:50 — Сегодня

Рособрнадзор запретил прием в два частных вуза

18:09 — 31 мая

В Москве 1 июня объявили «желтый» уровень опасности  

11:50 — Сегодня

Зампред ЦБ предсказал превращение пятницы в выходной день

Россия
Где теперь водку заряжать?
Репортаж с места крушения пирамиды Голода на Новорижском шоссе
«Можно нарядиться во что угодно и остаться обычным гопником»
Как зарождалась и развивалась историческая реконструкция в России
Угонщики с топором вернули москвичу машину после похищения
Глава Минтруда рассказал о вероятности существенного сокращения рабочего дня
Хореографы брали детей в заложники ради платы за бесплатные занятия
Помощник Путина счел несостоятельным Парижское соглашение по климату без США
Шувалов рассказал о ночном совещании у «заболевшего цифровой экономикой» Путина
Все материалы
Мир
Дональд ТрампЦена двух градусов
США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Displaced Sudanese Fatna Adam Hamed (R), 11, who was raped last Friday by unidentified armed men, leans on her mother's shoulder at her shelter at Otash Internally Displaced Persons (IDP) Camp in Nyala, southern Darfur«Да сбрось ты уже на меня бомбу!»
Гуманитарная премия «Аврора»: новые истории современного героизма
Белый дом попросил Верховный суд США восстановить действие миграционного указ‍а
Макрон припомнил лозунг Трампа после выхода США из Парижского соглашения
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Все материалы
Бывший СССР
Анатолий Шарий «Украинские журналисты упали ниже дна»
Как блогер Анатолий Шарий уволил министра информации Украины
В Киеве назвали культ УПА препятствием для возвращения Польше территорий
Руслан Коцаба«Свиньи у корыта — это описание украинской власти»
Журналист Руслан Коцаба из Ивано-Франковска — о ненависти общества к политикам
Додон рассказал об угрозе Майдана в Молдавии
Одесская прокуратура разрешила эксгумацию тел погибших 2 мая 2014 года
Полиция в Киеве закрыла бордель с высокой дисциплиной труда
Подозревавшегося в подготовке покушения на Путина ранили в Киеве
Все материалы
Финансы
Вписаться в революцию
Как участники ПМЭФ искали место России в глобальной экономике
«Кризис в России закончился»
Александр Ивлев о перспективных секторах отечественной экономики
В Почта банке развенчали миф о пенсионерах без денег
Банк России приступил к созданию национальной цифровой валюты
Минэнерго предсказало рост инвестиций в российскую нефтяную отрасль
Силуанов заявил о необходимости «буйных реформаторов» для российской экономики
Нобелевский лауреат предупредил об угрозе роботизации для мировой экономики
Все материалы
Бизнес
Хозяева неба
Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР
Россия сняла эмбарго на ввоз турецких продуктов
«Роснефть» и ВР договорились о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере
Глава «Роснефти» подтвердил возможность мирового соглашения с АФК «Система»
Одобрены первые заявки на кредиты для получателей дальневосточного гектара
Сечин предупредил о неустойчивости нефтяного рынка
«Внешэкономбанк» и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве
Все материалы
Силовые структуры
«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»
Как гражданские стали учить стрелять полицию и военных
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Люди не выдерживают
О чем гласят утекшие в сеть материалы расследования катастрофы Ту-154
Шойгу заявил о начале производства первых агрегатов для новых Ту-160
Задержанным по делу Юревича посредникам избрали меру пресечения
ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Москве
ВМС США впервые с 1975 года приняли на вооружение авианосец нового типа
Все материалы
Наука и техника
Смерть всем человекам
Почему беспилотные автомобили сбивают велосипедистов и попадают в аварии
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Разорвало на куски
Как ученые создали аналог черной дыры на Земле
Управляемую стрекозу-киборга показали на видео
Virgin Galactic испытала космический корабль
Объяснена природа гигантских кратеров Баренцева моря
Гигантский завод по высасыванию углерода из атмосферы запустили в Швейцарии
Все материалы
Спорт
Лига чемпионок
Битва подруг и жен футболистов «Реала» и «Ювентуса»
Арсен ВенгерПожизненный срок
Венгер, Фергюсон и другие тренеры-долгожители мирового футбола
Зидан перед финалом ЛЧ покажет футболистам «Реала» фильм «300 спартанцев»
Российские телеканалы покажут матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018
В офисе московского хоккейного клуба «Динамо» прошел обыск
Умер засчитавший гол рукой Марадоны на ЧМ-1986 судья
Футболист забил мяч прямым ударом с углового в игре Кубка Бразилии
Все материалы
Культура
Спешит на помощь
Дэйл Купер и Дэвид Линч в «Твин Пикс» напоминают человечеству, где искать истину
Ленин-велосипедист и Башмет-альтист
Главные события книжного фестиваля на Красной площади
Что смотреть летом
20 самых интересных кинопремьер сезона
МХАТ Горького займется нравственным воспитанием сотрудников СК
Автор эротических романов опровергла уход с поста главы Исаакия
Книгу Лукьяненко о зомби-апокалипсисе экранизируют
Исполняющая обязанности директора Исаакия Вовненко порадовалась уходу с поста
Все материалы
Интернет и СМИ
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
«Я ни хрена не делаю и получаю бабки»
Кто из звезд российского YouTube может попасть в Госдуму
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
WikiLeaks раскрыла очередную технологию контроля за компьютерами со стороны ЦРУ
Девочка поразила жюри навыками чревовещателя и заслужила «золотой гудок»
Арам Габрелянов покинул «Национальную медиа группу»
В сети умилились желанию годовалого малыша прибрать рассыпанные по полу крекеры
Все материалы
Ценности
Карбюратор... и что у них есть еще там
Самые красивые авто на аукционе Greenwich Concours d'Elegance
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Демна Гвасалия превратил моделей Balenciaga в офисных клерков
Vetements отказался от шоу в Париже
Rolls-Royce покажет публике Phantom Фреда Астера
Личные вещи принцессы Леи выставили на торги
Россиянам предложат Сamaro в раскраске автобота Bumblebee из «Трансформеров»
Все материалы
Путешествия
Коктебель от Волошина до Македонского
Чем заняться в пристанище поэтов, романтиков и дельтапланеристов
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Российская семья заплатила 1,7 миллиона рублей за перелет в Токио
Лайнер «Вим-Авиа» вылетел в Турцию с 19-часовой задержкой и без части пассажиров
Чартер из Екатеринбурга в Анталью задержали на 11 часов
Россия увеличит компенсации за задержки рейсов
Турист попытался натравить питбуля на отказавшую ему во встрече сотрудницу отеля
Все материалы
Из жизни
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Проклятие изумруда за миллиард долларов
За самоцвет боролись бизнесмены, мошенники и стартап, но он не достался никому
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Эмили Ратаковски сфотографировали обнаженной
Британка впервые сделала татуировку в 82 года
Модель plus-size снялась для двух обложек британского Harper's Bazaar
Звезда Instagram из Лондона пожаловалась на большой бюст
Все материалы
Тест-драйв самого продаваемого кроссовера России
Длительный тест Hyundai Creta: итоги и сравнение с конкурентами
Самый быстрый «Финик»
Три причины дать шанс новому купе Infiniti Q60: первый тест-драйв
Самые безопасные автомобили
15 машин, которые не попадают в смертельные аварии
Самые дорогие машины России
Самые дорогие автомобили самого популярного сайта продаж
В Subaru сделали 600-сильный WRX STI для рекорда Нюрбургринга
Две трети машин с дефектными подушками Takata остались без ремонта
Показан финальный дизайн седана из проекта «Кортеж»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы