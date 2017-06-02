Шувалов рассказал о ночном совещании у «заболевшего цифровой экономикой» Путина

Президент России Владимир Путин понимает важность высоких технологий и цифровой экономики и очень интересуется этой сферой. Об этом, как передает ТАСС, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чиновник отметил, что недавно было совещание главы государства с министрами, сообщает «Экономика сегодня». «Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим», — отметил Шувалов.

По его словам, Путин понимает, что «значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве».

Первый зампред правительства добавил, что эта повестка продвигается и в рамках Евразийского экономического союза, и Путин постоянно готовится к соответствующим дискуссиям, общается со специалистами. «Сначала лидеры других государств настороженно к этому относились, а теперь понимают, что, да, действительно, в этом ответы на вызовы, нужно просто быть смелее», — отметил Шувалов.

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ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

В конце 2016-го Путин поручил правительству совместно с администрацией президента разработать и утвердить до 1 июня 2017 года программу «Цифровая экономика». В ее рамках должны быть предусмотрены меры «по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ и ее интеграции в пространство цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза».

К 1 июня окончательный вариант документа еще не был готов. Черновой проект содержит девять направлений: регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, система управления, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, «умный город» и цифровое здравоохранение. Источники финансирования программы пока не определены. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, правительство рассматривает возможность направить на финансирование проекта до 100 миллиардов рублей в год.