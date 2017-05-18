В России появится портал по контролю за персональными данными

В России будет создан сайт по контролю за распространением персональных данных, сообщает в четверг, 18 мая, газета «Известия».

Появление ресурса призвано решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных. За его ведение будет отвечать Роскомнадзор.

Пользователь сможет, авторизовавшись на сайте, увидеть, кто использует его персональные данные‚ и при желании запретить организации работать с ними.

Для создания нового портала потребуется выработать ряд законодательных актов, в частности, об ответственности компаний, которые забудут внести на него необходимую информацию.

О необходимости создания ресурса говорится в проекте программы «Цифровая экономика», направленном Минкомсвязью в начале мая в правительство.