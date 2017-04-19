Twitter перенесет в Россию персональные данные россиян

Компания Twitter Inc. уведомила Роскомнадзор о планах перенести данные россиян на российские сервера к середине 2018 года. Об этом сообщается в среду, 19 апреля, на сайте федеральной службы.

В регулятор поступило письмо от виде-президента Twitter по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Шинейда МакСуини. В нем говорится, что компания находится «в процессе определения, какая информация о российских гражданах/организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в Российской Федерации».

О готовности Twitter в 2018 году перенести персональные данные россиян в российские сервера также в среду участникам расширенного заседания Коллегии Роскомнадзора объявил глава ведомства Александр Жаров.

В середине марта Роскомнадзор провел встречу с вице-президентом Twitter и координатором публичной политики сервиса микроблогов в России. Стороны обсуждали взаимодействие по исполнению российского законодательства.

Согласно российскому закону, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории России.