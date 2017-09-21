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Сотрудника «Яндекса» не пустили в офис из-за оскорблений в адрес Путина

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Владимир Путин (в центре)
Владимир Путин (в центре)
Продолжение: Ряд сотрудников «Яндекса» не пустили на работу в день визита Путина

За несколько дней до визита президента Владимира Путина в офис «Яндекса» сотрудник компании, которого не пустили в здание, написал несколько негативных комментариев в адрес президента. Они были опубликованы на сайте Roem.

Сотрудник компании по имени Алексей Сокирко вступил в дискуссию под новостью о планируемом визите Путина, опубликованной 17 сентября. В нескольких комментариях он заявил, что «если увидит Путина в офисе на близком расстоянии, плюнет ему в лицо». Кроме того, он рассказал, как выходил на улицу с «жестким антипутинским плакатом», который якобы похвалил Сегалович (Илья Сегалович — сооснователь «Яндекса», скончался в 2013 году — прим. «Ленты.ру»).

В комментариях также появился предприниматель Игорь Ашманов, который обращался к Алексею по имени и призывал его «не выдумывать» за покойного Сегаловича.

В четверг, 21 сентября, стало известно, что из-за визита президента Владимира Путина сотрудники Федеральной службы охраны не пустили в московский офис «Яндекса» ряд работников. Среди них был и Сокирко, который написал об этом в Facebook.

Путин впервые приехал в московский офис «Яндекса» по случаю 20-летнего юбилея компании. Главе государства продемонстрировали прототип беспилотного автомобиля и показали одну из новых разработок — голосовой помощник «Алиса».

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