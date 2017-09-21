Ряд сотрудников «Яндекса» не пустили на работу в день визита Путина

Из-за визита президента Владимира Путина сотрудники Федеральной службы охраны не пустили в московский офис «Яндекса» ряд работников. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает «Медиазона».

Один из собеседников издания, который оказался среди тех, кому закрыли доступ в офис, отметил, что успел разглядеть две пачки с досье и фотографиями сотрудников. Источник добавил, что в этот день на работу не попали многие.

Ранее в четверг работник «Яндекса» Алексей Сокирко написал в Facebook, что его не пустили в здание.

Еще один работник сказал «Медиазоне», что ему разрешили поработать из дома из-за сложной пропускной системы.

Журналистам также сообщили, что перед приездом президента сотрудникам компании выслали правила поведения во время визита Путина. В сообщении было указано, что 20 сентября необходимо покинуть здание для проверки сотрудниками правоохранительных органов. Отмечалось, что ФСО обследует всю территорию офиса, автомобили, сейфы, тумбочки и шкафы. Также было предупреждение, что во время визита в «Яндексе» будет с перебоями работать Wi-Fi и сотовая связь.

При этом двое сотрудников заявили, что с особыми проверками не сталкивались. По словам одного из них, на один из этажей людей пускали по спискам — только тех, у кого там рабочие места.

Путин впервые приехал в московский офис «Яндекса». Компания в этом году отмечает 20-летний юбилей. Главе государства показали прототип беспилотного автомобиля и показали одну из новых разработок — голосовой помощник «Алиса».