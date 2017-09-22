Петербуржца задержали за сообщение о ложном минировании станции метро

Полицейские задержали 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщившего о ложном минировании одной из станций метро. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.
По данным ведомства, накануне в службу «112» позвонил неизвестный и, заявив о заложенном взрывном устройстве, потребовал крупную сумму денег. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Мужчина совершил преступление из хулиганских побуждений, отмечается в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Петербуржцу грозит до трех лет наказания.
За последнее время по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов. 21 сентября в Москве эвакуировали из офиса сотрудников компании «Яндекс» после анонимного звонка с угрозой о заложенной бомбе.
Почти 100 тысяч человек были эвакуированы 19 сентября в 14 российских городах после анонимных звонков с угрозами минирования. Всего эвакуация затронула 152 объекта. Информация об угрозах приходила из Москвы, Салехарда, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Астрахани, Воронежа и ряда других городов.