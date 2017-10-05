Казанский грузчик разгадал алгоритм атак телефонных террористов на города страны

Разгадать алгоритм атак телефонных террористов на российские города сумел 21-летний грузчик из Казани Святогор Осинин — сын местной журналистки. Об этом сообщает издание «Казанский репортер».

Внимание СМИ привлекло то, что Святогор Осинин заранее предсказал массовую эвакуацию людей из зданий в Челябинске, где 4 октября якобы были заложены бомбы.

Молодой человек полагает, что в следующий раз звонки о минировании поступят в Омск, так как преступники последовательно атакуют города-миллионники по порядку убывания населения.

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Осинин разгадал планы террористов буквально за день. 3 октября супермаркет, в котором он работает, был эвакуирован, как и многие другие здания в Казани. После смены молодой человек изучал новостные сводки.

«Стал вспоминать географию, и обнаружил, что все атакованные города, последним из которых была Казань, являются городами миллионниками, — рассказал изданию Святогор. — Сделал запрос в поисковой системе, и она выдала мне список из пятнадцати мегаполисов, расположенных по убыванию их населения. Все города, атакованные первыми, располагались в нем именно в таком порядке».

Массовые сообщения о заложенных бомбах распространились в Москве 26-го сентября, в Новосибирске — 28-го, в Екатеринбурге — 29-го, в Нижнем Новгороде — 2 октября. Однако из списка выбились Санкт-Петербург, где атака пришлась на 14 сентября, и Уфа, где массовая эвакуация людей по известному поводу произошла 4 октября.