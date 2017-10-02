Россия
 

СМИ сообщили об американском следе в звонках о минировании в Москве

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Некоторые звонки о минировании различных объектов в Москве поступают с телефонных номеров, зарегистрированных в США. Об этом в понедельник, 2 октября, ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

В частности, с телефона в штате Флорида на прошлой неделе сообщили о бомбе в ресторане Stand-Up Club на Новом Арбате, пояснил собеседник агентства.

За последние три недели по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов. Людей эвакуировали из торговых центров, компаний и фирм, ресторанов и школ. Звонки фиксировали в Москве, Салехарде, Саратове, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге и других городах. Информация об угрозах не подтверждалась. В столице и регионах возбуждены многоэпизодные уголовные дела по статье 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В середине сентября в Москве эвакуировали более 20 тысяч из-за угрозы взрывов. В полиции установили, что звонки были сделаны при помощи сервисов интернет-телефонии в разное время и из различных мест.

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