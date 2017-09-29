Концерт Агутина и Варум сорвали сообщением о минировании

Зрителей концерта Анжелики Варум и Леонида Агутина в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом в пятницу, 29 сентября, ТАСС сообщила концертный директор гастролей исполнителей Татьяна Ларина.

«Мы подтверждаем сообщение о минировании. Артистов и зрителей эвакуировали. Певцы сидят в машине и ждут разрешения вернуться в "Космос". Они отработали 1 час 20 минут от программы», — сказала она.

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Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых уточнил, что в правоохранительные органы «поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном».

Ранее в сентябре были эвакуированы более 20 тысяч человек из-за сообщений об угрозах взрывов в различных общественных местах в Москве. В полиции установили, что звонки были сделаны при помощи сервисов интернет-телефонии в разное время и из разных мест.