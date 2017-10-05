Глава ФСБ объяснил невозможность быстро задержать телефонных террористов

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о ходе следствия по делу телефонных террористов, сообщивших о «минировании» объектов в различных регионах страны, передает РИА Новости.

«Ущерб от ложных звонков о минировании объектов в РФ составил 300 миллионов рублей», — отметил он.

Бортников рассказал, что личности четырех злоумышленников, заявлявших о якобы заложенных в зданиях бомбах, уже установлены, данные лица, по его словам, находятся за границей. При этом глава ведомства подчеркнул, что у них есть пособники на территории страны.

Директор спецслужбы пояснил, что злоумышленники использовали IP-телефонию, что затрудняет определение их местоположения.

В сентябре по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов. Людей эвакуировали из торговых центров, компаний и фирм, ресторанов и школ. Звонки фиксировали в Москве, Салехарде, Саратове, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге и других городах. Информация об угрозах не подтверждалась. В столице и регионах возбуждены многоэпизодные уголовные дела по статье 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

