Девушка из Новосибирска ради возлюбленного «заминировала» поезд

Полицейские задержали 19-летнюю жительницу Новосибирска, сообщившую о бомбе в поезде, чтобы помешать отъезду возлюбленного. Об этом в среду, 29 ноября, сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

27 ноября неизвестная женщина позвонила на телефон «112» и сообщила, что в пассажирском поезде следующем из Новосибирска в Екатеринбург заложено взрывное устройство. После анонимного звонка были эвакуированы люди из двух составов «Новокузнецк — Москва» и «Нерюнгри — Москва». Кинологи обследовали вагоны, взрывных устройств не нашли. После проверки поезда отправились по маршруту.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая в ложном минировании. Ею оказалась ранее судимая 19-летняя девушка. Она призналась в содеянном и рассказала, что позвонила в экстренные службы с мобильного телефона своей знакомой, чтобы сорвать поездку своего молодого человека.

Против девушки возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), предусматривающей наказание до пяти лет заключения.

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