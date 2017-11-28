Эвакуированы все московские отделения Альфа-банка

После анонимных сообщений об угрозе взрыва во всех московских отделениях Альфа-банка эвакуируют клиентов и персонал. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Поступают звонки об угрозах взрыва в отделениях Альфа-банка в Москве, данная информация проверяется», — сказал собеседник агентства.

Ранее правоохранительные органы получили анонимные сообщения об угрозах взрыва двух отделений банка: на улице Дмитрия Донского и в Зеленограде.

В октябре эвакуировали все российские офисы Райффазенбанка после звонка о заложенной бомбе, напоминает агентство.

12 ноября из жилого дома на юге Москвы вывели на улицу 60 человек после анонимного звонка о бомбе. Кинологи обследовали 17-этажный дом на Симферопольском бульваре.

С сентября по октябрь в России прошла волна ложных сообщений о минировании зданий, вокзалов и аэропортов. В Москве одну из массовых эвакуаций после таких звонков провели 18 октября на Курском, Павелецком и Ярославском вокзалах, в аэропортах Домодедово, Шереметьево, а также в Библиотеке имени Ленина.