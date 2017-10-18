В Москве из-за звонков с угрозами прошла массовая эвакуация

Массовая эвакуация прошла Москве после звонков неизвестных, заявивших об их минировании. Об этом в среду, 18 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Эвакуации прошли на Курском, Павелецком и Ярославском вокзалах, в аэропортах Домодедово, Шереметьево, а также в Библиотеке имени Ленина. Территории объектов были осмотрены сотрудниками оперативных служб и кинологами.

По данным источника, из здания библиотеки были эвакуированы около ста человек, из трех вокзалов — порядка 1500 человек.

К настоящему моменту часть проверочных мероприятий закончена, вокзалы открыты для пассажиров и работают в штатном режиме. Как сообщает «Интерфакс», информация о взрывном устройстве ни по одному звонку не подтвердилась.

Звонки о минировании вокзалов, аэропортов, школ, вузов, торговых центров и административных зданий в городах России стали поступать в правоохранительные органы с 11 сентября. За месяц было зафиксировано более 2,3 тысяч анонимных сообщений в 144 городах. Были эвакуированы более 950 тысяч человек. Ни одно сообщение не получило подтверждения.

