Суд в Петербурге эвакуировали после слушаний по делу телефонной террористки

Московский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали после анонимного звонка о бомбе во время слушаний по делу о телефонном терроризме. Об этом в понедельник, 9 октября, пишет «Фонтанка».

По данным издания, неизвестные позвонили приставам, работающим в районном суде, и сообщили о заложенном в здании взрывном устройстве. Также они порекомендовали провести эвакуацию. Приставы уведомили полицию о звонке, после чего людей вывели из здания.

В этот день в суде проходило очередное заседание по делу о телефонном терроризме, которое слушают с января. На скамье подсудимых находилась петербурженка. Заседание провести успели, но несколько других дел — о грабеже, краже и разбое — пришлось отложить.

В одном здании с судом находятся крупное отделение «Почты России» и районная администрация, отмечает издание.

Массовая эвакуация из-за анонимных звонков в Петербурге продолжается третий день. В понедельник телефонные террористы атаковали учреждения Смольного и школ, вокзалы и бизнес-центры, в том числе Дом Зингера, где расположен офис «ВКонтакте».