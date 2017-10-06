Три вокзала эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов

В Москве из-за звонков с угрозами взрывов эвакуированы три вокзала. Об этом в пятницу, 6 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что Рижский вокзал эвакуирован полностью, Курский и Киевский — частично. Источник подчеркнул, что эта мера не отразилась на движении поездов.

Ранее стало известно, что утром 6 октября за полтора часа в столичные экстренные службы поступило 35 сообщений о заложенных в зданиях бомбах.

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5 октября сообщалось о том, что 21-летний грузчик из Казани Святогор Осинин разгадал алгоритм атак телефонных террористов на российские города. По его расчетам, они последовательно обзванивают объекты в городах-миллионниках по порядку убывания населения.

Волна звонков о минировании зданий в России поднялась 11 сентября. Сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтверждаются, но в каждом случае проводится эвакуация и проверка. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, телефонными террористами могут быть четверо россиян, организовавших обзвон организаций в 50 регионах страны посредством IP-телефонии из-за границы. В стране у них, вероятно, есть пособники.