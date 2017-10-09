Мавзолей Ленина отказался от эвакуации

Вечером в пятницу, 6 октября, неизвестный позвонил в полицию и сказал, что в мавзолее Ленина заложена бомба и что «все умрут». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Администрация не стала эвакуировать здание. Прибывшие на место кинологи не обнаружили взрывных устройств.

По пятницам мавзолей закрыт для посетителей. Агентство не уточняет, находились ли в момент инцидента в здании люди.

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6 октября по Москве волна сообщений о заложенных бомбах. За день число таких анонимных звонков превысило сотню, были эвакуированы более 100 тысяч человек. Сами сообщения о ложном минировании зданий в различных городах страны начали появляются в конце сентября.

Одного из телефонных террористов задержала московская полиция. Им оказался 42-летний житель Подмосковья. 6 октября он сообщил о минировании магазина на Ленинградском шоссе. Сам он в момент звонка находился в этом магазине. Полицейские не обнаружили бомбы и вскоре задержали мужчину.

По словам директор ФСБ Александра Бортникова, к анонимным звонкам могут быть причастные четыре россияна, проживающих за рубежом. В службе считают, что у этих людей могут быть сообщники на территории России. Бортников подчеркнул, что ущерб от таких ложных сообщений уже составил 300 миллионов рублей.