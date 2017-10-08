В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина

В Москве по подозрению в ложном минировании магазина на Ленинградском проспекте задержан 42-летний житель подмосковного Зарайска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В пятницу, 6 октября, мужчина позвонил в полицию и сообщил о бомбе в магазине на Ленинградском проспекте, дом 20, строение 1. Звонок он сделал, находясь в этом магазине. Прибывшие на место полицейские не обнаружили взрывного устройства. Через полчаса возле соседнего дома задержали подозреваемого в ложном минировании. С какой целью он сообщил о бомбе, в пресс-службе не уточнили. По факту инцидента возбуждено дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме.

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6 октября по столице прокатилась волна анонимных сообщений о минировании зданий. В этот день утром за полтора часа поступило 35 сообщений о заложенных в зданиях бомбах. К концу для их число превысило сотню. За день были эвакуированы более 100 тысяч человек.

5 октября стало известно о том, что 21-летний казанский грузчик Святогор Осинин разгадал алгоритм атак телефонных террористов. По его мнению, они атакуют города-миллионники по порядку убывания населения. Согласно его подсчетам, следующая цель преступников — Омск.

Сообщения о массовом минировании зданий в различных городах начали появляться в начале сентября. Ни в одном случае они не подтверждались.

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в телефонном терроризме подозревают четырех россиян, проживающих за границей. По его словам, у мужчин есть пособники на территории России. Бортников отметил, что ущерб от ложных звонков составил 300 миллионов рублей.