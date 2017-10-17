Правозащитники предложили ужесточить наказание за телефонный терроризм

Правоприменительную практику наказаний за анонимные звонки о готовящемся теракте необходимо изменить. Об этом во вторник, 17 октября, со ссылкой на председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова сообщает РАПСИ.

Необходимость изменения статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») Федотов объяснил тем, что ущерб от таких преступлений существенно вырос.

Материалы по теме Дозвонились: телефонные террористы атаковали Москву В столице эвакуируют торговые центры, проверяют вокзалы и аэропорты Преждевременная эвакуация Кто стоит за волной телефонного терроризма в России

«Ложные сообщения о минировании и телефонный терроризм расходуют огромные средства, страдает множество людей. Граждане приходят в торговый центр купить себе маечку, а потом вынуждены участвовать в эвакуации. И это не говоря о материальном вреде и удару по бизнесу и торговле», — заявил глава СПЧ.

10 октября стало известно, что за месяц в 170 городах России были эвакуированы 1,04 миллиона человек из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах.

Глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что в телефонном терроризме подозреваются четыре россиянина, проживающих за границей. В службе считают, что у них могут быть сообщники на территории России. По словам Бортникова, ущерб от сообщений о ложном минировании составил 300 миллионов рублей.

Анонимные звонки о заложенных бомбах впервые были зафиксированы 11 сентября этого года. Ни в одном случае информация о минировании не подтвердилась.