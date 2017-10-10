В России эвакуировали более миллиона человек

За последний месяц в 170 городах России были эвакуированы 1,04 миллиона человек из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

За прошедшие сутки случаи телефонного терроризма зафиксированы в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Со 115 объектов были эвакуированы 79 тысяч человек. Всего за месяц были «заминированы» 2,46 тысячи объектов.

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Также в Москве волна сообщений о минировании прокатилась в пятницу, 6 октября. Были зарегистрированы свыше 100 звонков, более 100 тысяч человек эвакуировали.

8 октября полицейские задержали 42-летнего жителя Подмосковья, который сообщил о бомбе, якобы заложенной в магазине на Ленинградском проспекте. Он был задержан возле соседнего дома через полчаса после приезда полиции.

Глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что в телефонном терроризме подозреваются четыре россиянина, проживающие за границей. В службе считают, что у них могут быть сообщники на территории России. По словам Бортникова, ущерб от сообщений о ложном минировании составил 300 миллионов рублей.

Анонимные звонки о заложенных бомбах впервые были зафиксированы 11 сентября этого года. Они продолжаются до сих пор, но ни в одном случае информация о минировании не подтвердилась.