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Cтоличным полицейским пожаловались на заминированный тапок

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Московский школьник шутки ради сообщил в полицию о том, что у него заминирован тапок. Об этом в пятницу, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 6 декабря. Пятиклассник одной из школ в районе Люблино на юго-востоке столицы на перемене позвонил в полицию, чтобы узнать, какое наказание грозит за переход дороги в неположенном месте. Его одноклассник выхватил телефон, крикнул, что у него заминирован тапок, и бросил трубку.

Сотрудники полиции установили, кому принадлежит номер, вычислили номер школы и приехали туда с визитом. С юными телефонными «террористами» была проведена беседа.

В конце ноября 19-летняя жительница Новосибирска сообщила в полицию о бомбе в поезде, чтобы помешать отъезду возлюбленного. После анонимного звонка были эвакуированы пассажиры двух составов Новокузнецк — Москва и Нерюнгри — Москва. Девушка стала фигуранткой уголовного дела по статье 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

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