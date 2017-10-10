Не желавший оплачивать счет американский халявщик «заминировал» ресторан

Посетитель ресторана в американском Питтсбурге сообщил о якобы заложенной в соседнем заведении бомбе, чтобы не оплачивать счет. Об этом сообщает News WPXI.

До этого он дважды пытался сбежать из заведения. В первый раз мужчине по имени Барри Клэппертон помешали сотрудники кафе, во второй — другие посетители.

В ресторан прибыли полицейские, вызванные администрацией заведения. Патрульные услышали, как мужчина звонит в службу спасения и сообщает о заложенной в соседнем ресторане бомбе. Вероятно, он рассчитывал скрыться после начала суматохи.

Как рассказали стражи порядка, Клэппертон выбежал из ресторана, но далеко ему уйти не удалось. Полицейские догнали его на противоположной стороне улицы, остановили при помощи электрошокера и арестовали.

Клэппертону предъявлены обвинения в угрозе применения оружия массового уничтожения, распитии спиртных напитков в общественном месте, террористической угрозе и побеге.

11 июля стражи порядка в испанской области Наварра на севере страны задержали 14 гостей ресторана, не оплативших счет и попытавшихся сбежать. Общая стоимость ужина группы итальянцев превысила 600 евро. Туристы в общей сложности заказали 16 блюд, а также 15 порций алкогольных напитков и один кофе. После задержания путешественники заплатили за еду и оставили чаевые, отметили в полиции. Понесли ли итальянцы какое-либо наказание за свой поступок, не сообщалось.