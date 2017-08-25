Путешествия
 

Клиента ресторана в Канаде заставили заплатить больше из-за азиатской внешности

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С клиента ресторана Aux Anciens Canadiens в канадском городе Квебек взяли дополнительные деньги из-за азиатской внешности. Об этом пишет газета The Georgia Straight.

Как рассказал Мелвин Пань (Melvin Pan), гражданин Канады китайского происхождения, проживающий в Ванкувере, инцидент произошел в августе текущего года.

Пань ужинал в Aux Anciens Canadiens вместе с подругой. Когда туристу подали счет, оказалось, что туда включили плату за обслуживание. Стоимость сбора составила 15 процентов от общей суммы чека.

Это удивило Паня, однако он отдал деньги и покинул ресторан. Но после этого решил узнать в интернете, взимает ли Aux Anciens Canadiens подобный сбор со всех клиентов.

Когда Пань обнаружил, что информации о подобной наценке в ресторане нет, он вернулся в заведение и потребовал разъяснений. Менеджер пояснил мужчине, что сбор в 15 процентов автоматически включается в счет для гостей из Азии, в частности, из Китая, Японии и Южной Кореи.

Как сказал сотрудник Aux Anciens Canadiens, в таких странах нет обычая давать чаевые. Поэтому ресторан подобным образом гарантирует официантам, что они получат эти деньги даже от азиатских посетителей.

Когда Пань пояснил, что является гражданином Канады, ему вернули эти 15 процентов. Путешественник также отметил, что по-английски он говорит абсолютно без акцента. Пань назвал случившееся отвратительным инцидентом.

Ранее стало известно, что веганское кафе Handsome Her в австралийском городе Мельбурн повысило цены для посетителей-мужчин на 18 процентов, чтобы компенсировать неравную оплату женского труда.

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