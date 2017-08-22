Итальянский отель отказался заселять семейную пару из-за цвета их кожи

Семейной паре отказали в заселении в итальянский отель из-за того, что они чернокожие. Об этом пишет газета The Independent.

Инцидент произошел с Кристобалем Рохасом (Cristobal Rojas), гражданином Италии кубинского происхождения, и его женой Жозефиной (Josephine) в городе Маргерита-ди-Савойя на юго-востоке страны.

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Постоянно проживающие в Милане туристы отправились на отдых в середине августа. Они попытались заселиться в один из отелей Маргерита-ди-Савойя, но потерпели неудачу.

«Когда владелец гостиницы увидел нас, он велел нам уйти, сказав, что не принимает гостей с темной кожей», — говорит Рохас. По словам мужчины, они с женой были шокированы произошедшим. Пара бывала в Маргерита-ди-Савойе уже несколько раз, и никогда не сталкивалась с подобным отношением.

Администрация объекта размещения, название которого не уточняется, подтвердила, что чете Рохас отказали в заселении. Однако причину такого решения там озвучивать не стали.

В июле текущего года персонал одной из гостиниц в Свердловской области не стал размещать двух путешественников из Венгрии из-за того, что они были иностранными гражданами.

