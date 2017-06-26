Индийский отель отказал одинокой туристке в ночлеге

Сотрудники отеля Deccan в городе Хайдарабад на юге Индии не стали заселять туристку из Сингапура, потому что она была не замужем. Об этом в понедельник, 26 июня, пишет газета The Independent.

Как рассказала Нупур Сарасват (Nupur Saraswat), она успешно забронировала номер в через интернет. Однако по прибытии женщине отказали в размещении из-за ее семейного положения.

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«Они (персонал гостиницы — прим. «Ленты.ру») посчитали, что на улице мне будет безопаснее, чем в отеле», — написала Сарасват на своей странице в Facebook.

В правилах отеля указано, что местные жители и пары, не состоящие в браке, являются нежелательными гостями, а незамужним женщинам вообще запрещено проживать в Deccan.

Сарасват связалась с индийским туристическим сервисом Goibibo, через который заказывала номер. Компания вернула путешественнице деньги за бронь и бесплатно поселила ее в отеле более высокой категории.

Goibibo также убрал Deccan из своей базы на время проведения расследования в отношении гостиницы. Представители отеля пояснили, что они ничего не имеют против одиноких женщин, однако считают, что гостиница — не подходящее место для незамужних туристок.

В январе сообщалось, что отель в Псковской области отказался заселять двух гостей из Европы в связи с их нетрадиционной ориентацией.