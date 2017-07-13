Уральская гостиница отказалась заселять зарубежных туристов

Персонал гостиницы «Городок» в Свердловской области отказался заселять двух туристов из Венгрии. Об этом сопровождавший иностранцев гид из Екатеринбурга Наталья Зайцева написала на своей странице в Facebook.

По словам экскурсовода, администратор отеля в городе Алапаевске, узнав, что двое постояльцев оказались иностранцами, отказала им в размещении. Женщина порекомендовала туристам другую местную гостиницу.

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В отеле «Металлург» венгров согласились заселить, хотя там к ним пришли полицейские, проверившие документы иностранцев. Зайцева в шутку назвала визит стражей порядка бесплатным дополнительным аттракционом от муниципалитета.

«За себя же могу сказать, что так стыдно, как в тот день, за отношение алапаевских гостиниц к туристам мне не было уже очень-очень давно. Позорище», — подчеркнула гид.

Как пояснила администратор «Городка» Татьяна Сулицина, проблемы с заселением зарубежных гостей в отеле возникли из-за недостаточного числа сотрудников, сообщает портал 66.ru. По ее словам, иностранцам гостиница должна оформить регистрацию по месту пребывания в местном отделении полиции, а также снять их с учета, когда они выезжают.

Но для этих целей у объекта размещения с пятью номерами просто не хватает людей, отметила она. «Я считаю, что мы не должны оправдываться», — полагает Сулицина.

В январе сообщалось, что персонал отеля в Псковской области не стал заселять двух европейских туристов в связи с их нетрадиционной ориентацией.