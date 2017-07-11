Полиция догнала не заплативших 600 евро за ужин посетителей испанского ресторана

Стражи порядка в испанской области Наварра на севере страны задержали 14 гостей ресторана, не оплативших счет и попытавшихся сбежать. Об этом говорится в официальном микроблоге Twitter регионального полицейского управления.

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По данным силового ведомства, инцидент произошел в городе Памплона в ночь на субботу, 8 июля. Общая стоимость ужина группы итальянцев превысила 600 евро.

Туристы в общей сложности заказали 16 блюд, а также 15 порций алкогольных напитков и один кофе. После задержания путешественники заплатили за еду и оставили чаевые, отметили в полиции. Понесли ли итальянцы какое-либо наказание за свой поступок, не сообщается.

В настоящее время в Памплоне проходит традиционный праздник Сан-Фермин. Он проводится с 6 по 14 июля. Мероприятие стало популярным благодаря энсьерро — забегу быков по улицам города.

В марте текущего года из ресторана на северо-западе Испании сбежали 120 уроженцев Румынии, не оплативших счет. Посетители, выпившие 30 бутылок спиртного, остались должны заведению две тысячи евро.