Установлен «заминировавший» московские ТЦ номер телефона

Большинство звонков о минировании торговых центров в Москве 28 ноября поступили с номера мобильного телефона, зарегистрированного на жительницу подмосковной Балашихи. Об этом в четверг, 29 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, звонки поступали с 11:30 до 13:00 с разных телефонных номеров. При этом большинство пришли именно с номера жительницы Балашихи. Ранее сотрудник экстренных служб заявлял, что все звонки о минировании в Москве идут из-за границы.

Материалы по теме Преждевременная эвакуация Кто стоит за волной телефонного терроризма в России Опасная связь В России работают подпольные операторы. Кто ими пользуется и сколько это стоит?

28 ноября посетителей 10 торговых центров Москвы эвакуировали после анонимных сообщений о минировании. Из зданий вывели несколько тысяч человек.

Ситуация напоминает события осени 2017 года. Тогда анонимные сообщения о заложенных бомбах по всей стране поступали в течение месяца. За это время в 170 городах России были эвакуированы 1,04 миллиона человек, ни в одном случае информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

По закону за ложное сообщение о террористическом акте предусмотрена уголовная ответственность. По статье 207 УК РФ можно получить до пяти лет лишения свободы.

*** Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



