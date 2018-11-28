В Москве началась новая волна сообщений о массовых минированиях ТЦ

В Москве посетителей 10 торговых центров эвакуировали после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

«Поступили анонимные звонки о взрывных устройства в столичных ТЦ "Капитолий", "Европейский", "Город", "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Звездочка", "Атриум"», — рассказал собеседник агентства, два оставшихся торговых центра он не назвал. Из ТЦ эвакуировали несколько тысяч человек, помещения проверят кинологи с собаками.

Официально эту информацию пока не прокомментировали.

В ночь с 23 на 24 ноября в Москве было зафиксировано три сообщения о взрывных устройствах, заложенных в общественных местах: Большом театре, отеле Молодежный на севере города и Киевском вокзале.

Осенью 2017 года в России поднялась волна звонков о минировании зданий. Анонимные сообщения о заложенных бомбах поступали в течение месяца. За это время в 170 городах России были эвакуированы 1,04 миллиона человек, ни в одном случае информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

За ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. По статье 207 УК РФ может грозить до пяти лет лишения свободы.

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