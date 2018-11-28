В минировании московских ТЦ нашли заграничный след

Все звонки о минировании в Москве идут из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб.

«Звонки анонимные из-за пределов РФ. Откуда именно идут звонки, выясняется», — уточнил собеседник агентства. О какой именно стране идет речь, он говорить не стал.

Ранее в среду, 28 ноября, посетителей 10 торговых центров Москвы эвакуировали после анонимных сообщений о минировании. Из зданий вывели несколько тысяч человек.

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Ситуация напоминает события осени 2017 года. Тогда анонимные сообщения о заложенных бомбах по всей стране поступали в течение месяца. За это время в 170 городах России были эвакуированы 1,04 миллиона человек, ни в одном случае информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

По закону за ложное сообщение о террористическом акте предусмотрена уголовная ответственность. По статье 207 УК РФ можно получить до пяти лет лишения свободы.

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