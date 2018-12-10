Эвакуация тысяч человек из «Склифа» оказалась учениями

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского проходят плановые учения. Об этом в понедельник, 10 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, опровергнув поступившую ранее информацию об эвакуации из института 2,3 тысячи человек после анонимного звонка о минировании.

«В "Склифе" проводятся плановые учения, никакой угрозы для пациентов и персонала нет. Все больные остаются на койках, отрабатываются вопросы взаимодействия различных служб — как городских, так и внутрибольничных», — сказал источник.

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Он уточнил, что, кроме статистов, никого из зданий не выводили. «Информация о тысячах эвакуированных — фейк», — подчеркнул он. Эту же информацию «Ленте.ру» подтвердил источник в столичном главке МЧС. «Идут плановые учения», — сказал он. В Департаменте здравоохранения Москвы от комментариев пока воздержались.

Ранее целый ряд СМИ сообщил о том, что из института Склифосовского в Москве эвакуировали порядка 2,3 тысячи человек после анонимного звонка о минировании. Согласно этим сообщениям, все помещения НИИ проверяются из-за анонимного звонка на номер «02», а «минером» мог быть пациент этого медицинского учреждения.

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