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Стали известны последствия взрыва туристического автобуса в Египте

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Подрыв туристического автобуса недалеко от пирамид в египетской Гизе стал первой атакой против туристов за год, сообщает Reuters.

В результате атаки погибли три вьетнамских туриста и гид-египтянин, который скончался в больнице от полученных травм (ранее сообщалось о двух погибших китайских и двух вьетнамских туристах). Пострадали по меньшей мере девять вьетнамцев и египтянин-водитель. Посольство России в Египте подтвердило в своем Facebook, что россиян среди пострадавших нет.

Самодельное взрывное устройство, спрятанное на обочине автострады, подорвалось в четырех километрах от достопримечательности. Как отмечает агентство, ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка. Ранее исламистские организации, в том числе относящиеся к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), уже совершали нападения на туристов.

В октябре российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Египет планируют возобновить чартерные рейсы на популярные у россиян египетские курорты в ближайшее время.

Египетские власти начали масштабную кампанию против исламистских группировок на Синайском полуострове и на юге страны, у границ с Ливией, в феврале. Правительство надеется восстановить страну и туристическую отрасль, приносящую бюджету значительную часть дохода, после событий 2011 года, известных как «арабская весна». Волнения, а также крушение российского самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в результате теракта, совершенного 31 октября 2015 года, повлияли на снижение турпотока в Египет.

В последний раз иностранные туристы становились целью террористов в июле 2017 года, тогда в Хургаде были зарезаны два немецких туриста.

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