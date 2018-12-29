Россиян снова захотели лишить египетских курортов

Россиянам следует с осторожностью посещать Египет после теракта в Каире. Об этом глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил РИА Новости.

«Думаю, надо приостанавливать поездки российских туристов в Египет или внимательнее относится к маршрутам экскурсий», — объяснил он. В то же время он подчеркнул, что нельзя останавливать процесс нормализации отношений между Москвой и Каиром.

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В пятницу, 28 декабря, сообщалось, что в египетской Гизе взорвался автобус с туристами. По данным МВД Египта, неизвестные бросили самодельную бомбу в проезжавший по автотрассе туристический автобус. В результате теракта погибли четыре человека — трое туристов из Вьетнама и гид-египтянин. Пострадали 12 человек. Посольство России в Каире подтвердило, что россиян среди пострадавших нет.

25 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предположила, что часть египетских курортов откроются в 2019 году.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы, произошедшей в результате теракта, с самолетом Airbus A321 компании «Когалымавиа». Он совершал перелет из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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